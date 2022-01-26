Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Британии Трасс сдерживание агрессии РФ в отношении Украины

Об этом сообщает сайт Госдепа США.



"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен разговаривал сегодня с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, чтобы подвести итоги последних мер, направленных на удержание России от ее тревожного военного наращивания в Украине и вблизи нее. Соединенные Штаты и Великобритания координируют действия друг с другом, а также с НАТО и европейскими союзниками и партнерами, чтобы поощрять Россию к деэскалации напряженности и переходу на путь дипломатии", - говорится в сообщении.



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Блинкен и Трасс также обсудили координацию в экономическом противостоянии Китаю и способы успешного завершения переговоров с Ираном по взаимному возвращению к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий.

Напомним, ранее спецкорреспондент CNN в Белом доме Дональд Джадд сообщил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовы отключить РФ от системы международных банковских переводов SWIFT в случае нового вторжения в Украину.

Борис Джонсон заявил, что Британия без колебаний усилит санкции против РФ.

Глава МИД Дании Еппе Кофод заявил, что ЕС введет "невиданные ранее" санкции против РФ в случае нового нападения на Украину.

Джо Байден допустил возможность введения персональных санкций США против президента РФ Владимира Путина в случае нового нападения на Украину.