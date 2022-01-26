Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Британии Трасс сдерживание агрессии РФ в отношении Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс разговор о мерах сдерживания России от эскалации агрессии против Украины
Об этом сообщает сайт Госдепа США.
"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен разговаривал сегодня с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, чтобы подвести итоги последних мер, направленных на удержание России от ее тревожного военного наращивания в Украине и вблизи нее. Соединенные Штаты и Великобритания координируют действия друг с другом, а также с НАТО и европейскими союзниками и партнерами, чтобы поощрять Россию к деэскалации напряженности и переходу на путь дипломатии", - говорится в сообщении.
Читайте также. "Их банки не смогут работать с долларами": Байден допустил вторжение Путина в Украину и пообещал "катастрофу для РФ"
Блинкен и Трасс также обсудили координацию в экономическом противостоянии Китаю и способы успешного завершения переговоров с Ираном по взаимному возвращению к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий.
- Напомним, ранее спецкорреспондент CNN в Белом доме Дональд Джадд сообщил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовы отключить РФ от системы международных банковских переводов SWIFT в случае нового вторжения в Украину.
- Борис Джонсон заявил, что Британия без колебаний усилит санкции против РФ.
- Глава МИД Дании Еппе Кофод заявил, что ЕС введет "невиданные ранее" санкции против РФ в случае нового нападения на Украину.
- Джо Байден допустил возможность введения персональных санкций США против президента РФ Владимира Путина в случае нового нападения на Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.6
Покупка 28.6Продажа 28.93
-
EUR
Покупка 32.2Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное