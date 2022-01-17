Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Польши Рау обсудили наращивание войск РФ в Украине и переговоры с Москвой

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.



"Госсекретарь снова подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов Америки суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом непровоцированного наращивания военных сил России", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отмечают, что стороны обсудили продолжение сотрудничества для достижения дипломатии с Москвой и сдерживания дальнейшей агрессии Российской Федерации.



Кроме того, во время разговора Блинкен выразил Польше благодарность за лидерство на восточном фланге НАТО и благодарность Рау за работу в должности главы ОБСЕ.

Напомним, 13 января стало известно, что новый глава ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в первую поездку посетит восток Украины, где уделит внимание состоянию мирных жителей в условиях войны.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что новое федеральное правительство хочет стабильных отношений с Россией, но не отступит от своих принципов безопасности в Европе.