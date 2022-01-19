Госсекретарь Блинкен дал понять, что в Белом доме не поддерживают преследование Порошенко

Об этом он заявил в интервью Мирославе Гонгадзе, передает Голос Америки .



Журналистка спросила: "Рядом с нашим зданием, где мы сейчас сидим, проходило судебное слушание по Порошенко. Ему предъявлены обвинения в госизмене. Некоторые говорят, что эти обвинения политически мотивированы. Как вы думаете, эти обвинения и этот процесс сейчас правильный?"



На что Блинкен ответил: "Я не могу комментировать детали этого дела, я могу сказать: очень важно, чтобы по любым делам – по этому делу или другому – было обеспечено независимое судопроизводство, верховенство права. Как мы говорим без страха и упрека. Не может быть фаворитов и преследуемых. Чтобы это были равные правила для всех".



"Кроме того, сейчас время, когда чрезвычайно важно национальное единство - учитывая угрозы, исходящие от России. И один из методов, которые внедряет Россия - это создание раздора, отвлечение внимания. И важно, чтобы украинцы этому сопротивлялись. Чтобы они отвечали на вызовы, которые создает Россия, и являлись единой объединенной страной, которая имеет чрезвычайное будущее. Которое поддерживают Соединенные Штаты Америки", - сказал Госсекретарь США.



Во время брифинга с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, он призвал украинские власти и политиков избегать любых действий, играющих на руку Москве.



"Украина должна избегать каких-либо действий, которые помогут циничным усилиям России. Не позволяйте Москве разделить вас. Это значит, что лидеры внутри украинского правительства и за его пределами должны отбросить свои разногласия в пользу общего национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к трудным дням", - подчеркнул Блинкен.

Напомним, утром 19 января Энтони Блинкен прибыл в Киев. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обменялись мнениями относительно ситуации безопасности вокруг Украины и шагов, предпринимаемых в рамках существующих переговорных форматов, а также других модальностей политико-дипломатического урегулирования.

19 января Печерский райсуд Киева избрал, лидеру "ЕС" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства .

Сторонники Порошенко провели акцию под Офисом президента.