О Блинкен написал в twitter.

"Общался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и отвергнуть ложные утверждения России о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу" на собственной территории", - отметил он.

До того, как минимум четыре телефонных разговора с коллегами из других стран (в том числе Великобритании и США) провел министр обороны России Сергей Шойгу, он утверждал, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.

Однако министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили, что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.

Западные аналитики считают, что таким образом министр обороны России Сергей Шойгу пытался испугать и замедлить или приостановить военную помощь Украине.

По мнению военных экспертов, ядерный шантаж России могли бы остановить санкции против Росатома.

24 октября стало известно, что об украинской "грязной ядерной бомбе" по телефону коллегам начал сообщать и глава Генштаба ВС РФ – известно по крайней мере о его звонках в США и Британию.

Впоследствии Россия созвала заседание Совбеза ООН по этому вопросу. Его провели во вторник, 25 октября. После этого россияне сказали, что "вполне довольны, потому что повысили уровень осведомленности". А заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки отметил, что РФ не предоставила никаких доказательств возможного применения Украиной "грязной бомбы".

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