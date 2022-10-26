Госсек США Блинкен назвал неправдивыми заявления РФ о "грязной бомбе"
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отверг заявления России о возможности применения Украиной "грязной бомбы"
О Блинкен написал в twitter.
"Общался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и отвергнуть ложные утверждения России о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу" на собственной территории", - отметил он.
До того, как минимум четыре телефонных разговора с коллегами из других стран (в том числе Великобритании и США) провел министр обороны России Сергей Шойгу, он утверждал, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.
Однако министры иностранных дел США, Великобритании и Франции заявили, что отвергают откровенно лживые заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу по этому поводу.
- Западные аналитики считают, что таким образом министр обороны России Сергей Шойгу пытался испугать и замедлить или приостановить военную помощь Украине.
- По мнению военных экспертов, ядерный шантаж России могли бы остановить санкции против Росатома.
- 24 октября стало известно, что об украинской "грязной ядерной бомбе" по телефону коллегам начал сообщать и глава Генштаба ВС РФ – известно по крайней мере о его звонках в США и Британию.
- Впоследствии Россия созвала заседание Совбеза ООН по этому вопросу. Его провели во вторник, 25 октября. После этого россияне сказали, что "вполне довольны, потому что повысили уровень осведомленности". А заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки отметил, что РФ не предоставила никаких доказательств возможного применения Украиной "грязной бомбы".
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