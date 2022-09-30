Госресурс "ДроваЄ" по онлайн продаже дров населению заработает в октябре, - депутат горсовета Львова Гутник
Для покупки дров на сайте "ДроваЄ" необходимо будет выполнить несколько простых шагов: зарегистрироваться, выбрать лесное хозяйство, определиться с типом дровяной продукции и ее объемом, произвести оплату
Об этом сообщил депутат горсовета Львова Андриан Гутник в эфире Епресо.
"Сейчас как раз на днях в октябре должна заработать электронную площадку Агентства лесных ресурсов "ДроваЄ". Что это такое? Фактически каждый гражданин из своего гаджета может через интернет выбрать необходимый тип древесины и оплатить его. Если у человека нет гаджета, нет возможности это сделать из компа. Человек может подъехать и выбрать, например, хвойные дрова.На сегодняшний день цена их будет за кубический метр 700–800 грн, твердолистных пород – 1000–1300 грн, все зависит от региона. Мало облесенным регионам будут помогать области, имеющие больше лесных насаждений", - сказал Андриан Гутник .
Депутат городского совета Львова отметил, что каждый украинец сможет купить до 15 кубических метров дров.
"Кроме того, на этой электронной платформе "ДроваЕ" можно будет заказать количество до 15 кубических метров. Такое количество дров сможет купить каждый гражданин Украины для отопления своих или производственных помещений или помещения, даже указать адрес и ориентировочную дату, когда государственные лесные хозяйства смогли бы в удобный вам день их привезти", - добавил он.
- Люди должны найти место , где они могут находиться при отсутствии тепла и света в отопительный сезон.
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