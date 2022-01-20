Госрегулирование цен на продукты не повлияет на инфляцию, - НБУ

Об этом сообщает заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Пока проблема инфляции характерна не только для Украины, но и для большинства стран мира, и во многих странах это проблема не только центрального банка, а власти в целом", - сказал Николайчук.



Он отметил, что во многих странах правительства принимают различные решения с тем, чтобы снизить инфляционное давление.



"Если говорить о принятом решении, мы считаем, что его влияние на инфляционные процессы будет достаточно ограниченным вследствие того, что текущий инфляционный всплеск прежде всего обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса", - сказал замглавы Нацбанка.



Кроме того, он добавил, что НБУ предпочитает рыночные методы управления инфляцией.



Подытоживается, что проблема инфляции характерна не только для Украины, но и для большинства стран мира.

Напомним, что 12 января Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на некоторые продукты питания, которые выросли в цене в 2021 году.