Госрегулирование цен на продукты не повлияет на инфляцию, - НБУ
Решение правительства о госрегулировании цен на продукты будет иметь ограниченное влияние на инфляционные процессы
Об этом сообщает заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Пока проблема инфляции характерна не только для Украины, но и для большинства стран мира, и во многих странах это проблема не только центрального банка, а власти в целом", - сказал Николайчук.
Он отметил, что во многих странах правительства принимают различные решения с тем, чтобы снизить инфляционное давление.
"Если говорить о принятом решении, мы считаем, что его влияние на инфляционные процессы будет достаточно ограниченным вследствие того, что текущий инфляционный всплеск прежде всего обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса", - сказал замглавы Нацбанка.
Кроме того, он добавил, что НБУ предпочитает рыночные методы управления инфляцией.
Подытоживается, что проблема инфляции характерна не только для Украины, но и для большинства стран мира.
- Напомним, что 12 января Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на некоторые продукты питания, которые выросли в цене в 2021 году.
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