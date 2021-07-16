Госпродпотребслужба отменила многомиллионный штраф Новой почте
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей отменила штраф Новой почте в 326 млн грн, который был наложен в результате внеплановой проверки отделения в Харьковской области
Об этом в Facebook сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
По ее словам, комиссия по ситуации с "Новой почтой" официально завершила работу. Она установила, что во время внеплановой проверки отделения в Харьковской области были допущены процессуальные нарушения. Кроме того, при применении штрафных санкций за нарушение требований законодательства не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания.
"По итогам проверки штрафы рекомендуется (формулировка согласно нормы закона) отменить. Уверена, что так и произойдет", - написала Магалецкая.
Фактически же, добавила она, штраф не просто отменили. Выводы из ситуации будут положены в основу новых законодательных норм, которые сделают невозможным внесение чиновниками неадекватных штрафов по своему усмотрению.
Магалецкая также предложила Новой почте установить в своем приложении возможность потребителю сразу на месте пожаловаться на нарушение его прав в отделении. Таким образом, все конфликты могут решаться оперативно.
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