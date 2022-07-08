Госпродпотребслужба будет сотрудничать с ВОЗ по вопросам обеспечения питьевой водой
8 июля на встрече Госпродпотребслужба вместе с ВОЗ решили начать сотрудничество по вопросам обеспечения населения питьевой водой
Об этом информируют на сайте Госпродпотребслужбы.
"Госпродпотребслужба будет сотрудничать с ВОЗ по вопросам обеспечения населения качественной и безопасной питьевой водой, а также управления рисками в сфере водных и санитарных ресурсов", - говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании рассматривалась возможность распространения инфекционных заболеваний в Украине из-за повреждения инфраструктуры в результате войны. В частности, это систем электро- и водоснабжения. В настоящее время нуждается в улучшении координации между ВОЗ, Минздравом, Украинским центром общественного здоровья, областными центрами контроля и профилактики болезней, Госпродпотребслужбой, ЮНИСЕФ и другими партнерами органов местного самоуправления для оптимальной защиты здоровья населения Украины.
Госпродпотребслужба вместе с ВОЗ разработала стратегию общих кратко- и среднесрочных подходов и приоритетов управления рисками в сфере водных и санитарных ресурсов.
- В Мариуполе не хватает питьевой воды, в то же время техническая вода затапливает улицы из-за прорывов. По словам Андрющенко, питьевая вода также малодоступна. Большинству мариупольцев нужно проделать большой путь к точкам выдачи воды (бочки или водовозы), однако воды там не хватает.
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