Госпредприятие "Экспо-2020" задолжало треть миллиарда гривен за участие в выставке в Дубае

Об этом говорится в сообщении проекта "Марлин" общественной организации StateWatch.



Согласно сообщению, за счет этих средств было осуществлено строительство павильона Украины, его обустройство, внутреннее наполнение и содержание в рамках подготовки и обеспечения участия Украины в выставке.



По данным Министерства экономики, из общей суммы кредиторской задолженности целевое финансирование мероприятий по подготовке и проведению выставки составляет 337,5 млн грн, а текущие обязательства - 175,1 тыс. грн.



Эксперты отметили, что участие Украины в международной выставке покрывается за счет бюджетных средств в рамках программы "Обеспечение двустороннего сотрудничества Украины с иностранными государствами и международными организациями, информационное и организационное обеспечение участия Украины в международных форумах, конференциях, выставках".



На эту бюджетную программу в 2021 году было выделено 69,6 млн грн, что почти в пять раз меньше, чем нужно для покрытия долгов госпредприятия.



Отмечается, что всемирные выставки "Экспо" проводятся каждые пять лет. На них страны-участницы представляют изобретения и технологии. Выставка в ОАЭ должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена на октябрь этого года. Для презентации Украины на выставке было создано госпредприятие "Экспо-2020", которое вошло в сферу управления Министерства экономики.

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