Госпогранслужба закупила 60 дронов за 50 млн грн для охраны границы

Об этом идет речь на сайте службы.



Отмечается, что уже получено 8 комплексов, в состав которых входят 24 беспилотных летательных аппарата с современным мониторинговым оборудованием. Еще 12 таких комплексов (36 дронов) планируется получить до конца 2021 года.



"Эти комплексы предназначены для осуществления воздушного мониторинга с целью выявления нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы, осуществления фото и видеофиксации выявленных правонарушений, оперативного реагирования на изменения обстановки, а также уменьшения нагрузки на личный состав", - сообщил начальник инженерно-авиационной службы беспилотных авиационных систем авиационного управления Администрации Госпогранслужбы Украины Андрей Коваленко.







В состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Также комплексы имеют пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с дневными камерами, телевизионными камерами и лазерными дальномерами.



Для обеспечения возможности обработки полетной информации, обработки донесений, изучения метеорологической ситуации, организации поисковых операций, комплекс укомплектован автоматизированным рабочим местом на базе ноутбука и планшета.







Полученные дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью, потому что комплектуются и оптическими и тепловизионными камерами.

Напомним, 1 декабря Зеленский анонсировал строительство военного завода по изготовлению современных дронов, который построят за средства, выделенные на финансирование безопасности и обороны.