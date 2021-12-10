Госпогранслужба закупила 60 дронов за 50 млн грн для охраны границы
Государственная пограничная служба закупила 60 современных дронов, которые с воздуха будут помогать охранять границу
Об этом идет речь на сайте службы.
Отмечается, что уже получено 8 комплексов, в состав которых входят 24 беспилотных летательных аппарата с современным мониторинговым оборудованием. Еще 12 таких комплексов (36 дронов) планируется получить до конца 2021 года.
"Эти комплексы предназначены для осуществления воздушного мониторинга с целью выявления нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы, осуществления фото и видеофиксации выявленных правонарушений, оперативного реагирования на изменения обстановки, а также уменьшения нагрузки на личный состав", - сообщил начальник инженерно-авиационной службы беспилотных авиационных систем авиационного управления Администрации Госпогранслужбы Украины Андрей Коваленко.
В состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Также комплексы имеют пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с дневными камерами, телевизионными камерами и лазерными дальномерами.
Для обеспечения возможности обработки полетной информации, обработки донесений, изучения метеорологической ситуации, организации поисковых операций, комплекс укомплектован автоматизированным рабочим местом на базе ноутбука и планшета.
Полученные дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью, потому что комплектуются и оптическими и тепловизионными камерами.
- Напомним, 1 декабря Зеленский анонсировал строительство военного завода по изготовлению современных дронов, который построят за средства, выделенные на финансирование безопасности и обороны.
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