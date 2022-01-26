Госпогранслужба: в 2021 году украинцы чаще всего ездили в Польшу
В 2021 году украинцы совершили 4,4 млн поездок в Республику Польша - на 13% больше, чем в 2020 году
Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.
На втором месте по количеству поездок - Турция с числом свыше 2 млн украинцев, в большинстве своем направлявшихся на отдых. На третьем из более чем 1,7 млн пропускных операций оказалась Венгрия.
Число путешествий украинцев в Египет за год возросло вдвое - более 1,4 млн.
"А вот РФ демонстрирует планомерный спад. В прошлом году в страну-агрессор ездили на 12% украинцев меньше", - отмечают в Госпогранслужбе. Также более чем вдвое снизилось количество граждан, ездивших в Беларусь.
Прирост в процентном плане демонстрируют Румыния, Молдова, Словакия и Германия с +32%, +16%, +2% и +20% соответственно.
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