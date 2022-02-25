Госпогранслужба составила список исключений для выезда мужчин призывного возраста за границу
В Госпогранслужбе Украины составили список оснований, позволяющих мужчинам призывного возраста уехать за пределы страны
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на службу в Facebook.
В условиях военного положения для мужчин в возрасте 18-60 лет ограничен выезд за пределы Украины. Однако есть ряд исключений, позволяющих гражданам все же пересечь государственную границу.
К таким основаниям относятся удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.
Также покинуть Украину могут лица, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, или самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, или на иждивении которых есть ребенок с инвалидностью.
А также те, кто является усыновителем, опекуном или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.
- Напомним, 25 февраля Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации.
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