Госпогранслужба составила список исключений для выезда мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на службу в Facebook.



В условиях военного положения для мужчин в возрасте 18-60 лет ограничен выезд за пределы Украины. Однако есть ряд исключений, позволяющих гражданам все же пересечь государственную границу.



К таким основаниям относятся удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.



Также покинуть Украину могут лица, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, или самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, или на иждивении которых есть ребенок с инвалидностью.



А также те, кто является усыновителем, опекуном или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Напомним, 25 февраля Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации.