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Госпогранслужба не выпускает студентов и даже позволяет себе их избивать, - мама студента Надежда Моравская

27 сентября, 2022 вторник
11:49
Общество

Мама одного из студентов Надежда Моравская утверждает, что пограничники не выпускают на обучение юношей со всеми разрешительными документами и прибегают к побоям

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

Сегодня, 27 сентября, на украинской границе студенты собрались на акцию протеста. Они требуют выпустить их на обучение, поскольку имеют все разрешительные документы из военкоматов, освобождающие от мобилизации.

Мама одного из студентов Надежда Моравская утверждает, что вчера состоялся суд, на котором рассматривали дело об избиении пограничниками одного из парней, который хотел выехать на учебу.

"Государственная пограничная служба не выпускает студентов и даже позволяет себе их избивать. Вчера был суд по одному из таких студентов, у которого были большие ссадины и избиения, снятого с поезда. Хотя у него также был полный набор документов, подтверждающих его цель выезда ", – сказала Надежда Моравская.

Женщина отмечает, что работники Государственной пограничной службы Украины отказывают в пересечении границы студентам без проверки документов.

"Сейчас у ребят документы даже не смотрят, они сразу разворачивают и ведут к старшему смены, отдают отказ печати, без номера выхода документа. То есть полный беспредел со стороны Государственной пограничной службы мы каждый день наблюдаем", - сказала она.

  • С приближением учебного года все более актуальной становилась тема выезда студентов иностранных учебных заведений за границу.
  • После 14 сентября пограничники сообщили, что начали действовать ограничения по пропуску студентов за границу. Фактически эти ограничения и не отменялись, высшее военное руководство государства только решило остановить свое решение, которое было принято в апреле. Решение, у которого нет бумажного подтверждения. Или же его просто не публиковали в целом.
  • В 2022 году 20 украинских студентов учатся в Оксфордском университете, что является абсолютным рекордом для Украины.

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