Господство Талибана начинается с казней и принудительных браков, - The Wall Street Journal
Несмотря на публичные обещания лидеров Талибана быть милосердными, эти слова остаются пустыми, а сами талибы внедряют средневековые правила и зверства
Об этом говорится в статье The Wall Street Journal о жизни на недавно занятых этим движением афганских территориях, информирует Еспресо.TV.
"Все больше афганцев становятся свидетелями неспровоцированных нападений на мирных жителей и расстрелов пленных солдат. Кроме того, по их словам, командиры талибов требовали от общин передать незамужних женщин, чтобы они стали" женами "их бойцов.
Читайте также: Президент Афганистана готовится сложить полномочия. К нему пришли посланцы талибов, - Al Arabiya
Понятно, что официальные представители талибов отрицают казнь афганских военных, сдавшихся политических заключенных и принуждение женщин вступать в брак. По их словам, такие действия противоречат правилам ислама и нарушают культурные традиции. И это правда - ислам действительно приветствует насилие, но это мешало талибам совершать преступления еще 20 лет назад, так же как и сейчас ", - отмечается в материале, перевод которого приведены украинским порталом милитаристский .
В подтверждение таких утверждений WSJ приводит свидетельства реальных людей (с именами, фамилиями, а в отдельных случаях и фотографий), ставших жертвами террора со стороны новой афганской власти. Это представители других религиозных течений внутри ислама, женщины, со светской администрации.
Читайте также: К катастрофе в Афганистане привела политика Байдена, - аналитик CNN
Кроме того, глава Независимой комиссии по правам человека в Афганистане Шахарзад Акбар заявила об увеличении известных фактов казни пленных солдат.
"Существует (со стороны Талибана - ред.) абсолютное презрение международного гуманитарного права", - сказала она.
"Я больше обеспокоена тем, что это станет шаблоном, который будет постоянно повторяться", - отметила правозащитница.
Читайте также: Виталий Портников: Террористы всегда понимают террористов. Почему РФ поддерживает Талибан
К тому же, во многих недавно покоренных районах Талибан ввел жесткие ограничения на движение женщин, не позволяя им выходить из дома без родственников мужского пола и обязывая их носить паранджу, говорят местные жители, сообщая о таком по телефону. Мужчинам талибы предписывают ходить в мечеть на молитву пять раз в день.
В городе Герат запретили учиться и отправили домой женщин, которые посещали местный университет.
Есть и такой случай: после того, как повстанцы в конце июня захватили район Рустак в северной провинции Тахар, старший местный деятель талибов обратился к жителям во время молитвы в пятницу. По словам одного из местных жителей, все девушки в возрасте от 15 лет и вдовы возрасте до 40 лет должны быть в браке с воинами "Талибана".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.2Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное