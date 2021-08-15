Господство Талибана начинается с казней и принудительных браков, - The Wall Street Journal

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal о жизни на недавно занятых этим движением афганских территориях, информирует Еспресо.TV.

"Все больше афганцев становятся свидетелями неспровоцированных нападений на мирных жителей и расстрелов пленных солдат. Кроме того, по их словам, командиры талибов требовали от общин передать незамужних женщин, чтобы они стали" женами "их бойцов.



Читайте также: Президент Афганистана готовится сложить полномочия. К нему пришли посланцы талибов, - Al Arabiya

Понятно, что официальные представители талибов отрицают казнь афганских военных, сдавшихся политических заключенных и принуждение женщин вступать в брак. По их словам, такие действия противоречат правилам ислама и нарушают культурные традиции. И это правда - ислам действительно приветствует насилие, но это мешало талибам совершать преступления еще 20 лет назад, так же как и сейчас ", - отмечается в материале, перевод которого приведены украинским порталом милитаристский .







В подтверждение таких утверждений WSJ приводит свидетельства реальных людей (с именами, фамилиями, а в отдельных случаях и фотографий), ставших жертвами террора со стороны новой афганской власти. Это представители других религиозных течений внутри ислама, женщины, со светской администрации.



Читайте также: К катастрофе в Афганистане привела политика Байдена, - аналитик CNN



Кроме того, глава Независимой комиссии по правам человека в Афганистане Шахарзад Акбар заявила об увеличении известных фактов казни пленных солдат.



"Существует (со стороны Талибана - ред.) абсолютное презрение международного гуманитарного права", - сказала она.



"Я больше обеспокоена тем, что это станет шаблоном, который будет постоянно повторяться", - отметила правозащитница.



Читайте также: Виталий Портников: Террористы всегда понимают террористов. Почему РФ поддерживает Талибан



К тому же, во многих недавно покоренных районах Талибан ввел жесткие ограничения на движение женщин, не позволяя им выходить из дома без родственников мужского пола и обязывая их носить паранджу, говорят местные жители, сообщая о таком по телефону. Мужчинам талибы предписывают ходить в мечеть на молитву пять раз в день.

В городе Герат запретили учиться и отправили домой женщин, которые посещали местный университет.

Есть и такой случай: после того, как повстанцы в конце июня захватили район Рустак в северной провинции Тахар, старший местный деятель талибов обратился к жителям во время молитвы в пятницу. По словам одного из местных жителей, все девушки в возрасте от 15 лет и вдовы возрасте до 40 лет должны быть в браке с воинами "Талибана".



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb