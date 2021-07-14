Госпитализировали из-за икоты: президент Бразилии будет находиться под наблюдением врачей
Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали из-за икоты, его положили в военный госпиталь
Об этом заявили в Офисе главы государства, передает Reuters .
Болсонару будет находиться под наблюдением от суток до двух, хотя и необязательно в военном госпитале.
"Он чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.
Местные СМИ сообщают, что Болсонару госпитализировали после того, как утром 14 июля он почувствовал боли в животе.
Журналисты отмечают, что ультраправого политика серьезно ранили ножом в живот 3 года назад во время предвыборной кампании. Также в июле прошлого года Болсонару заразился коронавирусом. Он выздоровел, однако последние месяцы кашлял. А на днях у него началась непрерывная икота.
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