Госпитализировали из-за икоты: президент Бразилии будет находиться под наблюдением врачей

Об этом заявили в Офисе главы государства, передает Reuters .

Болсонару будет находиться под наблюдением от суток до двух, хотя и необязательно в военном госпитале.

"Он чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что Болсонару госпитализировали после того, как утром 14 июля он почувствовал боли в животе.



Журналисты отмечают, что ультраправого политика серьезно ранили ножом в живот 3 года назад во время предвыборной кампании. Также в июле прошлого года Болсонару заразился коронавирусом. Он выздоровел, однако последние месяцы кашлял. А на днях у него началась непрерывная икота.