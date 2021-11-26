Госпереворот, анонсированный Зеленским: журналист BuzzFeedNews назвал людей, запись разговора которых якобы имеет ОПУ
Журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер заявил, что приближенный к Владимиру Зеленскому источник, сообщил ему содержание и личности участников якобы обсуждения госпереворота, об аудиозаписях которого президент сказал на пресс-марафоне
Об этом Миллер написал в Twitter.
По словам журналиста, записи он не слышал, но собеседник во время телефонного разговора прочитал ему распечатку обсуждения.
По данным собеседника Миллера, участники разговора - офицер ФСБ и трое находящихся в оккупированном Крыму перебежчиков из Украины.
При этом журналисту сообщили их имена: офицер ФСБ – Василий Лаптев, трое украинских "перебежчиков" – Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.
Источник журналиста также сообщил, что Зеленский планирует передать данные США.
"Я не смог аутентифицировать аудиозапись и расшифровки. Но один из моих источников сообщил, что офис Зеленского проверял разведку в течение двух дней и вчера "подтвердил подлинность" записей", - отметил Миллер.
Журналист также добавил, что в приведенных данных речь не идет о прямом участии бизнесмена Рината Ахметова в организации переворота, однако участники обсуждения говорили о необходимости "быть готовым переехать и работать с Ахметовым".
В разговоре также говорилось, что в качестве "прикрытия" участники планируют использовать акцию протеста возле Офиса президента, которая должна пройти 1 декабря.
Миллер отметил, что во время ознакомления с содержанием разговора намерения участников не показались ему "хорошо спланированными".
"Особенности заговора о перевороте остаются несколько непонятными, потому что я не слышал полной стенограммы или оригинального аудио. Но то, что я услышал, не звучало как скрупулезній и хорошо продуманный план", - написал Миллер.
Журналист предположил, что план "переворота", возможно, преследовал цель дестабилизировать ситуацию в Украине с использованием текущей напряженности между Киевом и Москвой, а также между Зеленским и Ахметовым.
Кроме того, Миллер отметил, что источник сообщил о стремлении Зеленского к "перемирию" с Ахметовым.
"Источник, близкий к президенту, сообщил, что "он пытается объявить перемирие" с олигархом, с которым он сталкивался, проводя антиолигархическую политику".
По словам собеседника журналиста, именно поэтому Зеленский объявил о якобы заговоре публично и назвал имя Ахметова.
- Напомним, президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот и в нем обсуждается участие Рината Ахметова.
- Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности к возможному госперевороту
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