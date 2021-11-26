Госпереворот, анонсированный Зеленским: журналист BuzzFeedNews назвал людей, запись разговора которых якобы имеет ОПУ

Об этом Миллер написал в Twitter.



По словам журналиста, записи он не слышал, но собеседник во время телефонного разговора прочитал ему распечатку обсуждения.



По данным собеседника Миллера, участники разговора - офицер ФСБ и трое находящихся в оккупированном Крыму перебежчиков из Украины.



При этом журналисту сообщили их имена: офицер ФСБ – Василий Лаптев, трое украинских "перебежчиков" – Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Источник журналиста также сообщил, что Зеленский планирует передать данные США.

"Я не смог аутентифицировать аудиозапись и расшифровки. Но один из моих источников сообщил, что офис Зеленского проверял разведку в течение двух дней и вчера "подтвердил подлинность" записей", - отметил Миллер.

Журналист также добавил, что в приведенных данных речь не идет о прямом участии бизнесмена Рината Ахметова в организации переворота, однако участники обсуждения говорили о необходимости "быть готовым переехать и работать с Ахметовым".



В разговоре также говорилось, что в качестве "прикрытия" участники планируют использовать акцию протеста возле Офиса президента, которая должна пройти 1 декабря.



Миллер отметил, что во время ознакомления с содержанием разговора намерения участников не показались ему "хорошо спланированными".



"Особенности заговора о перевороте остаются несколько непонятными, потому что я не слышал полной стенограммы или оригинального аудио. Но то, что я услышал, не звучало как скрупулезній и хорошо продуманный план", - написал Миллер.

Журналист предположил, что план "переворота", возможно, преследовал цель дестабилизировать ситуацию в Украине с использованием текущей напряженности между Киевом и Москвой, а также между Зеленским и Ахметовым.



Кроме того, Миллер отметил, что источник сообщил о стремлении Зеленского к "перемирию" с Ахметовым.



"Источник, близкий к президенту, сообщил, что "он пытается объявить перемирие" с олигархом, с которым он сталкивался, проводя антиолигархическую политику".



По словам собеседника журналиста, именно поэтому Зеленский объявил о якобы заговоре публично и назвал имя Ахметова.



Кристофер Миллер - бывший корреспондент Радио Свобода. Более 10 лет работал в Киеве, освещал события в Украине и других постсоветских государствах. С 2020 года - корреспондент издания BuzzFeed News в Нью-Йорке. Кристофер Миллер - бывший корреспондент Радио Свобода. Более 10 лет работал в Киеве, освещал события в Украине и других постсоветских государствах. С 2020 года - корреспондент издания BuzzFeed News в Нью-Йорке.

Напомним, президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот и в нем обсуждается участие Рината Ахметова.

Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности к возможному госперевороту

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