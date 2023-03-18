Госорганы и частные компании в Чехии запретили работникам использовать TikTok
Государственные органы, предприятия и частные компании в Чехии запретили своим рабочим использовать китайскую соцсеть TikTok на рабочих компьютерах и телефонах из соображений безопасности
Об этом говорится на radio.cz.
Так, агентство ČTK провело опрос среди органов власти и компаний. Оно засвидетельствовало, что государственные органы и предприятия, а также частные компании в Чешской Республике запрещают своим сотрудникам использовать китайскую программу TikTok на рабочих компьютерах и телефонах из соображений безопасности.
Запрет часто распространяется и на личные устройства, если сотрудники используют их для работы.
Распоряжение на основании предупреждения Национального управления кибербезопасности и информационной безопасности выпустили канцелярия Сената ЧР и чешские министерства. "Ранее об этом решении сообщила мэрия Праги. Министерство обороны также запретило устанавливать на устройстве китайскую программу WeChat", - утверждают журналисты.
- Напомним, 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok. Впоследствии сообщили , что в сенат США планируют внести законопроект, предусматривающий полный запрет китайской социальной сети на территории страны.
- Депутаты в Нидерландах также хотят запретить госслужащим использовать китайское приложение TikTok на рабочих телефонах.
- 24 февраля два крупнейших руководящих института Европейского Союза запретили использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности. Впоследствии это было сделано и в Европейском парламенте.
- В понедельник, 27 февраля, в Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.
- Уже 6 марта стало известно, что министерство обороны Дании запретило своим работникам пользоваться китайским приложением TikTok из-за усиления мер по кибербезопасности.
- Представителям власти Великобритании официально запретили использовать это китайское приложение на рабочих телефонах. Речь идет, в частности, о министрах и госслужащих.
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