Госорганы и частные компании в Чехии запретили работникам использовать TikTok

Об этом говорится на radio.cz.

Так, агентство ČTK провело опрос среди органов власти и компаний. Оно засвидетельствовало, что государственные органы и предприятия, а также частные компании в Чешской Республике запрещают своим сотрудникам использовать китайскую программу TikTok на рабочих компьютерах и телефонах из соображений безопасности.

Запрет часто распространяется и на личные устройства, если сотрудники используют их для работы.

Распоряжение на основании предупреждения Национального управления кибербезопасности и информационной безопасности выпустили канцелярия Сената ЧР и чешские министерства. "Ранее об этом решении сообщила мэрия Праги. Министерство обороны также запретило устанавливать на устройстве китайскую программу WeChat", - утверждают журналисты.