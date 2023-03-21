Об этом информируют в Укроборонпроме.

"Сегодня правительство начинает превращение государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Это не просто смена вывески, это реформа, которая готовилась длительное время еще до начала полномасштабного вторжения России", – сказал на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сообщается, что это начало превращения Укроборонпрома в современную высокотехнологичную оборонную компанию, где 100% акций принадлежит государству.

Шмыгаль подчеркнул, что необходимо ввести корпоративную модель управления, создать условия для привлечения инвестиций в производство оружия, техники и амуниции.

"Мы хотим построить в Украине один из самых мощных оборонно-промышленных комплексов в мире. Это нужно, прежде всего, для нашей безопасности, но также будет способствовать экономическому развитию и восстановлению украинской экономики", - добавил украинский премьер-министр.

Также установлен капитал - 237 071 тысяча гривен, который формируется за счет имущества госконцерна "Укроборонпром".

"Это решение открывает новые возможности для развития ОПК Украины: трансфер технологий, внедрение стандартов ОЭСР и НАТО, привлечение инвестиций, ремонт, обслуживание и создание новых видов вооружения и военной техники, приближающих нашу победу!" – сказал генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Напомним, 1 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1630-IX закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

В настоящее время 27 предприятий-участников Укроборонпрома уже превратили из государственных и казенных в хозяйственные общества, еще 29 – в процессе.