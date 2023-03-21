Госконцерн "Укроборонпром" превращают в АО, Шмыгаль назвал это "реформой, которую готовили длительное время"
21 марта Кабинет министров принял решение о превращении Государственного концерна "Укроборонпром" в Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность"
Об этом информируют в Укроборонпроме.
"Сегодня правительство начинает превращение государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Это не просто смена вывески, это реформа, которая готовилась длительное время еще до начала полномасштабного вторжения России", – сказал на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.
Сообщается, что это начало превращения Укроборонпрома в современную высокотехнологичную оборонную компанию, где 100% акций принадлежит государству.
Шмыгаль подчеркнул, что необходимо ввести корпоративную модель управления, создать условия для привлечения инвестиций в производство оружия, техники и амуниции.
"Мы хотим построить в Украине один из самых мощных оборонно-промышленных комплексов в мире. Это нужно, прежде всего, для нашей безопасности, но также будет способствовать экономическому развитию и восстановлению украинской экономики", - добавил украинский премьер-министр.
Также установлен капитал - 237 071 тысяча гривен, который формируется за счет имущества госконцерна "Укроборонпром".
"Это решение открывает новые возможности для развития ОПК Украины: трансфер технологий, внедрение стандартов ОЭСР и НАТО, привлечение инвестиций, ремонт, обслуживание и создание новых видов вооружения и военной техники, приближающих нашу победу!" – сказал генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.
Напомним, 1 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1630-IX закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".
В настоящее время 27 предприятий-участников Укроборонпрома уже превратили из государственных и казенных в хозяйственные общества, еще 29 – в процессе.
- За год начала полномасштабного вторжения государственный концерн "Укроборонпром" изготовил и передал ВСУ в 5-8 раз больше продукции, чем в 2021 году.
- Государственный концерн "Укроборонпром", являющийся стратегическим производителем вооружения и военной техники, начал производство 125-мм снарядов для танковой пушки.
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