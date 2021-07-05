Госкомтелерадио запретило ввоз из РФ еще 20 книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .



Согласно сообщению, перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, дополнен двадцатью книгами.



В частности, к ввозу не рекомендуются следующие книги: "Почему россиянам нельзя мечтать" Платона Беседина, "Крым и крымчане, или Тысячелетняя история раздора" Александра Бушкова, "Колорадо" Владимира Ераносяна, "Тень сбитого лайнера" Альберта Байкалова, "Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков" Максима Григорьева, "На переднем крае. Битва за Новороссию в мемуарах ее защитников" Елены Семеновой, "Белорусский национализм против русского мира" Кирилла Аверьянова-Минского и Владислава Мальцева, "Русь не русская. Как зарождался "родной" язык" Александра Каревина.

Таким образом, в настоящее время в перечне находится 260 наименований книг.



В Госкомтелерадио отметили, что основное назначение списка - предостеречь бизнес от заведомо неудачных попыток получить разрешение на ввоз этих изданий в Украине, а также сориентировать правоохранительные органы, юридических и физических лиц на то, что факты распространения этой и подобной продукции могут содержать признаки преступлений, таких как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; ввоз, изготовление или распространение изданий, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию, а также пропаганду войны.