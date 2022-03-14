Госкомтелерадио ввело запрет на ввоз и распространение издательской продукции из России
Государственный комитет телевидения и радиовещания запретил ввозить и распространять всю издательскую продукцию с территории государства-агрессора
Об этом сообщает пресс-служба структуры, информирует Еспресо.TV.
"Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора. Соответствующий приказ размещен на официальном сайте ведомства", - говорится в сообщении.
Решение принято в начале марта в связи с открытой и широкомасштабной военной агрессией РФ против Украины и с целью недопущения культурного и информационного влияния государства-агрессора на общественные настроения украинцев.
- Напомним, сегодня, 14 марта, ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций
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