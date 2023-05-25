Об этом говорится в материале "Украинской правды".

Преимущественно весной и летом 2022 Минобороны подписало контракты с несколькими импортерами оружия: "Спецтехноэкспортом", "Укрспецэкспортом", "Прогрессом" и "Агентством оборонных закупок".

Минобороны произвело полную предоплату, но компании не выполнили заказ. По крайней мере, по части контрактов полученные деньги были перечислены иностранным компаниям, то есть выведены за границу.

В начале 2023 года Минобороны начало подавать судебные тяжбы против государственных поставщиков. По состоянию на 23 мая в судебном реестре Офиса президента журналистам удалось обнаружить по меньшей мере 30 таких дел.

Общая сумма исков по просроченным контрактам, найденным в реестре, составляет 8,9 миллиарда гривен – это как авансовые платежи, полученные поставщиками, так и штрафы и пени за несвоевременное исполнение контрактов. Однако, по данным прокуратуры, иски касаются только части просроченных контрактов.

Многие иски суд возвращал из-за ошибок в оформлении, но в четырех случаях компании возвращали средства до того, как МО исправит ошибки. Тогда дело в суде просто закрывали. В то же время, большинство исков Минобороны до сих пор остаются на рассмотрении.