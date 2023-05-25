Госкомпании получили миллиарды на закупку оружия, не выполнили заказ и вывели средства из Украины, – СМИ
Украинские государственные компании, занимающиеся закупками оружия, в 2022 году получили миллиарды гривен по контрактам Минобороны и не выполнили заказ
Об этом говорится в материале "Украинской правды".
Преимущественно весной и летом 2022 Минобороны подписало контракты с несколькими импортерами оружия: "Спецтехноэкспортом", "Укрспецэкспортом", "Прогрессом" и "Агентством оборонных закупок".
Минобороны произвело полную предоплату, но компании не выполнили заказ. По крайней мере, по части контрактов полученные деньги были перечислены иностранным компаниям, то есть выведены за границу.
В начале 2023 года Минобороны начало подавать судебные тяжбы против государственных поставщиков. По состоянию на 23 мая в судебном реестре Офиса президента журналистам удалось обнаружить по меньшей мере 30 таких дел.
Общая сумма исков по просроченным контрактам, найденным в реестре, составляет 8,9 миллиарда гривен – это как авансовые платежи, полученные поставщиками, так и штрафы и пени за несвоевременное исполнение контрактов. Однако, по данным прокуратуры, иски касаются только части просроченных контрактов.
Многие иски суд возвращал из-за ошибок в оформлении, но в четырех случаях компании возвращали средства до того, как МО исправит ошибки. Тогда дело в суде просто закрывали. В то же время, большинство исков Минобороны до сих пор остаются на рассмотрении.
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- Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.
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