Госкино выпустило трейлер исторического фильма "Довбуш"
В Украине вышел трейлер исторической ленты "Довбуш", премьера которой состоится в 2022 году
Об этом информирует пресс-служба Госкино.
"Это история о том, что невозможно лишить человека свободы: он все равно будет к ней стремиться и искать, даже ценой собственной жизни. Это история о нашей свободе - как внутренней, так и внешней. Это о защите своей семьи, своих интересов, своей чести … О Родине, которая приобретает для нас все большее и большее значение… Родина для нас уже не просто территория, а внутреннее духовное понятие и переживание… Именно сейчас оно становится все более реальным и таким, без которого мы больше не сможем жить, не сможем себя уважать. Тем, что для нас уже стало важнее, чем сама жизнь", - рассказал режиссер фильма Олесь Санин.
Создатели картины называют Олексу Довбуша уникальным украинским героем, отдавшим жизнь за свободу своего народа более трех столетий назад, но его история стала бессмертной.
Они отмечают, что в фильме будет много экшена, который в сочетании с настоящими эмоциями оживит легенду о знаменитом Довбуше - борце за независимость, настоящем властелине Черногоры.
Главные роли исполнили: Олекса Довбуш – Сергей Стрельников, Иван Довбуш – Алексей Гнатковский, Маричка – Дарья Плахтий, Пшелуский – Матеуш Костюкевич, княгиня Яблуновская – Агата Бузек, опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипольский, Дзвинчук – Александр Мавриц.
Продюсерами фильма стали Максим Асадчий, Олесь Санин.
Ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах уже с 12 мая 2022 года.
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