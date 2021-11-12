Госкино сделают отдельным органом с весомым статусом и собственной политикой, - Шмыгаль

Об этом Денис Шмыгаль сказал на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Отделение Госкино от Министерства культуры осуществлено по инициативе Кабинета министров Украины. Это связано с тем, чтобы придать весомый статус Госкино, выделить его в отдельный центральный орган исполнительной власти с возможностью формировать собственную политику. Это усиление этого направления", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр также добавил, что не знает причины отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики.

"Как только будет возможность пообщаться с министром, буду понимать его мотивацию", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что пока ни одна кандидатура на должность министра культуры и информполитики не рассматривалась.