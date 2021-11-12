Госкино сделают отдельным органом с весомым статусом и собственной политикой, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Госкино отделили от Минкульта, чтобы сделать отдельным органом в исполнительной власти, который будет развивать киносферу
Об этом Денис Шмыгаль сказал на брифинге, передает Интерфакс-Украина.
"Отделение Госкино от Министерства культуры осуществлено по инициативе Кабинета министров Украины. Это связано с тем, чтобы придать весомый статус Госкино, выделить его в отдельный центральный орган исполнительной власти с возможностью формировать собственную политику. Это усиление этого направления", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр также добавил, что не знает причины отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики.
"Как только будет возможность пообщаться с министром, буду понимать его мотивацию", - сказал Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что пока ни одна кандидатура на должность министра культуры и информполитики не рассматривалась.
- Напомним, Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 11 ноября написал заявление об отставке.
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