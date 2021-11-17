Госкино передали в управление правительства

Об этом говорится в постановлении №1183 Кабинета министров Украины.



Согласно постановлению, Государственное агентство по кино является центральным органом исполнительной власти, чью деятельность направляет Кабинет министров.



В течение месяца министерство культуры и информационной политики должно внести предложения по внесению изменений в законодательные акты.

Напомним, 11 ноября министр культуры Александр Ткаченко подал в отставку . Он объяснил свое решение несогласием с тем, что Госкино будет передано под координацию Кабмина.