Госкино — один из самых закрытых украинских институтов
Ведомство отрицает, что организует в Каннах фэшн-фестиваль и везет туда кутюр и Камалию
Рубрика "отозвалась желтая дыня".
Госкино возразило, что организует в Каннах фэшн-фестиваль и везет туда кутюр и Камалию. А логотипы в анонсах происшествия взяты без разрешения. Ибо перед этим к ним обратилось ООО с ограниченной ответственностью "Юкрейниан фэшн групп" за инфоподдержкой. Госкино говорит, что о сотрудничестве они не договорились, но оошка все равно разместила лого.
Управляет этой наглой оошкой Гусева Ольга Александровна. Она же владелица и генпродюсер телеканала FasionTv Ua, который указан организатором модного фестиваля в Каннах. А еще она жена гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева.
Госкино советует журналистам и общественности проверять информацию о деятельности Госкино на их сайте и соцсетях. И тут медийщики дружно поржали. Ибо нынешнее Госкино — один из самых закрытых украинских институтов. До недавнего времени у них даже комментарии на странице были закрыты.
О том, что Госкино разработало стратегию развития украинского кино до 2027 года, в соцсетях и на сайте они не писали. Журналисты об этом узнали из собственных источников. Хотя это очень важный документ, обсуждаемый в профессиональной среде
О том, что они разработали стратегию развития украинского кино до 2027 года, в соцсетях и на сайте они не писали. Журналисты об этом узнали из собственных источников. Хотя это очень важный документ, обсуждаемый в профессиональной среде. Более того, текст Стратегии они отказались предоставлять и сослались на какую-то тайную в нем информацию.
Также они называли цирк с "заминированием" помещения прямо перед конкурсом на главу Довженко-центра "причинами, не зависевшими от Госкино". Даже не знаю, кто в это мог поверить.
Можно перечислять еще очень долго. А сводится все к тому, что нынешнее руководство сформировало Госкино такой имидж, что медийщиками оно вряд ли считается надежным источником. А совсем наоборот.
Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.
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