Рубрика "отозвалась желтая дыня".

Госкино возразило, что организует в Каннах фэшн-фестиваль и везет туда кутюр и Камалию. А логотипы в анонсах происшествия взяты без разрешения. Ибо перед этим к ним обратилось ООО с ограниченной ответственностью "Юкрейниан фэшн групп" за инфоподдержкой. Госкино говорит, что о сотрудничестве они не договорились, но оошка все равно разместила лого.

Управляет этой наглой оошкой Гусева Ольга Александровна. Она же владелица и генпродюсер телеканала FasionTv Ua, который указан организатором модного фестиваля в Каннах. А еще она жена гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева.

Госкино советует журналистам и общественности проверять информацию о деятельности Госкино на их сайте и соцсетях. И тут медийщики дружно поржали. Ибо нынешнее Госкино — один из самых закрытых украинских институтов. До недавнего времени у них даже комментарии на странице были закрыты.

О том, что Госкино разработало стратегию развития украинского кино до 2027 года, в соцсетях и на сайте они не писали. Журналисты об этом узнали из собственных источников. Хотя это очень важный документ, обсуждаемый в профессиональной среде

О том, что они разработали стратегию развития украинского кино до 2027 года, в соцсетях и на сайте они не писали. Журналисты об этом узнали из собственных источников. Хотя это очень важный документ, обсуждаемый в профессиональной среде. Более того, текст Стратегии они отказались предоставлять и сослались на какую-то тайную в нем информацию.

Также они называли цирк с "заминированием" помещения прямо перед конкурсом на главу Довженко-центра "причинами, не зависевшими от Госкино". Даже не знаю, кто в это мог поверить.

Можно перечислять еще очень долго. А сводится все к тому, что нынешнее руководство сформировало Госкино такой имидж, что медийщиками оно вряд ли считается надежным источником. А совсем наоборот.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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