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Госкино не подписывает контракт с Гончарук, она не согласна с коммерциализацией Довженко-Центра, - Чиченина

21 февраля, 2023 вторник
16:48
Культура Довженко-Центр

Государственное агентство по кино не подписало контракт с Еленой Гончарук, победительницей конкурса на должность генерального директора Довженко-Центра

Об этом заявила в эфире артобозреватель Еспресо Лена Чиченина.

"С Еленой Гончарук не подписан контракт. Ее не устроило много пунктов, в частности то, что подписание обязывает внести в реестр новый статус Довженко-Центра – коммерческое предприятие. Если это произойдет, то Довженко-центр перестает быть социальным учреждением, нести просветительскую функцию, рассказывать людям о кино, а будет зарабатывать деньги, чтобы получать доходы. Там нужно все ставить на коммерческую основу", - сказала журналистка.

По словам Чичениной, Гончарук пойти на такое не могла – она сказала, что согласно контракту руководитель будет не защищен, поэтому его будут дальше прорабатывать.

"Мы поговорили с замглавы Госкино Юлией Шевчук. Она сказала, что есть 5 пунктов, где нет согласия. Гончарук сказала, что таких пунктов значительно больше. Есть определенные обвинения от киносообщества, что Госкино делает все возможное, чтобы не подписать этот контракт. Шевчук сказала, что они заинтересованы подписать контракт и подпишут его после обсуждений и компромисса", - подытожила она.

Общество
Кино
Украина
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