Госизмена во время оккупации Крыма: экс-работника Национального космического агентства приговорили к 15 годам за решеткой
В Житомире осудили экс-сотрудника Национального космического агентства, перешедшего на службу в воздушно-космические силы РФ
Об этом в facebook сообщает Управление СБУ в Житомирской области.
Следствием установлено, что злоумышленником является 48-летний уроженец Житомира - бывший инженер структурного подразделения одного из центров Национального космического агентства, который осуществлял управление полетами космических аппаратов. После оккупации Россией части территории Украины в 2014 году подполковник не выполнил приказ украинского командования о передислокации, остался во временно оккупированном Крыму и способствовал передаче всей документации и оборудования Центра "на баланс" ВС РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленника оставили в его же должности на захваченном объекте, а затем он начал военную службу в вооруженном формировании РФ – в воздушно-космических силах. Для этого он приобрел российское гражданство и принял присягу на верность России.
Примечательно, что на основании собранных СБУ доказательств Королевский районный суд города Житомира признал фигуранта дела виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса и назначил ему 15 лет заключения. Поскольку преступник скрывается во временно оккупированном Крыму, начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания.
Кроме этого, согласно приказу Министерства обороны Украины - он лишен военного звания в дисциплинарном порядке и уволен с военной службы. Постановлением следователя СБУ злоумышленник объявлен в розыск.
- 22 августа сообщалось , что Служба безопасности объявила подозрение скрывающемуся в РФ буковинцу, ведущему оттуда подрывную деятельность против Украины.
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