Госизмена во время оккупации Крыма: экс-работника Национального космического агентства приговорили к 15 годам за решеткой

Об этом в facebook сообщает Управление СБУ в Житомирской области.

Следствием установлено, что злоумышленником является 48-летний уроженец Житомира - бывший инженер структурного подразделения одного из центров Национального космического агентства, который осуществлял управление полетами космических аппаратов. После оккупации Россией части территории Украины в 2014 году подполковник не выполнил приказ украинского командования о передислокации, остался во временно оккупированном Крыму и способствовал передаче всей документации и оборудования Центра "на баланс" ВС РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника оставили в его же должности на захваченном объекте, а затем он начал военную службу в вооруженном формировании РФ – в воздушно-космических силах. Для этого он приобрел российское гражданство и принял присягу на верность России.

Примечательно, что на основании собранных СБУ доказательств Королевский районный суд города Житомира признал фигуранта дела виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса и назначил ему 15 лет заключения. Поскольку преступник скрывается во временно оккупированном Крыму, начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания.

Кроме этого, согласно приказу Министерства обороны Украины - он лишен военного звания в дисциплинарном порядке и уволен с военной службы. Постановлением следователя СБУ злоумышленник объявлен в розыск.