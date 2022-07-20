Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на собственные источники правоохранительных органов.

Издание утверждает, что правоохранители начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса: 111 (Государственная измена) и 329 (Потеря документов, содержащих государственную тайну).

Расследование ведет Служба безопасности Украины, процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора. Сообщения о подозрении в рамках этого производства пока не были вручены никому.



Следствие по делу об уничтожении секретных материалов уголовных дел началось до того, как президент Владимир Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, — отмечают источники издания.

9 июля Офис Генпрокурора подтвердил: ДБР уничтожило секретные материалы нескольких резонансных дел.

13 июля в ДБР отрицали уничтожение тайных документов и открыли уголовное производство.

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