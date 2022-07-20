Госизмена. Против работников ДБР возбуждено дело за уничтожение тайных документов, - СМИ
В Единый реестр досудебных расследований Украины внесли сведения о факте уничтожения секретных материалов работниками Государственного бюро расследований
Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на собственные источники правоохранительных органов.
Издание утверждает, что правоохранители начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса: 111 (Государственная измена) и 329 (Потеря документов, содержащих государственную тайну).
Расследование ведет Служба безопасности Украины, процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора. Сообщения о подозрении в рамках этого производства пока не были вручены никому.
Следствие по делу об уничтожении секретных материалов уголовных дел началось до того, как президент Владимир Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову, — отмечают источники издания.
- 9 июля Офис Генпрокурора подтвердил: ДБР уничтожило секретные материалы нескольких резонансных дел.
- 13 июля в ДБР отрицали уничтожение тайных документов и открыли уголовное производство.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.02
Покупка 36.02Продажа 37.03
-
EUR
Покупка 36.14Продажа 37.36
- Актуальное
- Важное