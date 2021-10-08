Госизмена и содействие терроризму: СБУ сообщила о новом подозрении Медведчуку

Об этом заявил глава спецслужбы Иван Баканов.



По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.



"После того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые создали искусственные препятствия для поставки угля с ЮАР ", - говорится в сообщении.



По данным СБУ, контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии.

"При содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины", - заявили в спецслужбе.

"Украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами "схемы". Их действия - это подрыв энергетической независимости Украины", - заявил на брифинге Баканов.

Глава СБУ и Генпрокурор обнародовали аудиозаписи, по "угольной схеме" и заинтересованности в ней власти РФ.



Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, который, в частности, общается о реализации незаконных схем с представителями российской власти. Нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.



"При посредничестве приближенного к Медведчуку лица (бизнесмена С.Кузяры) на оккупированной территории были выбраны 2 фактически не работающих угольных предприятий. Их руководителями назначены представители "Л/ДНР", им открыты банковские счета и заключены с ними договоры на поставку угля. Эти вопросы согласовывались, в том числе с главарями боевиков. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, пророссийских террористов всего было профинансировано на сумму более 200 млн грн ", - заявили в СБУ.



"Следствие обладает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в "Л/ДНР" и перечисления средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и т.п.), впоследствии были реализованы", - подчеркнул Баканов.