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Госизмена и публичные призывы к изменению границ Украины: обвинительный акт в отношении Ильи Кивы направили в суд

10 мая, 2022 вторник
15:16
Общество Илья Кива

Следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия, обвинительный акт направили в суд

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия. 10 мая обвинительный акт был направлен в суд. Илью Киву обвинили в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность Украины, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

В частности, как выяснили следователи, находясь на территории России, Кива принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Там он публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.

  • За день до вторжения России на территорию Украины, 23 февраля, тогда еще нардеп Илья Кива записал видеоприветствие с Днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. 3 марта "Оппозиционная платформа – За жизнь" исключила его из своих рядов.
  • 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве в государственной измене и анонсировала объявление его в международный розыск.
  • 10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.
  • ГБР собрало необходимые документы для объявления Кивы в международный розыск.
  • 29 марта Илье Киве следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.
  • 19 апреля Кива заявил о намерении просить политическое убежище в России.
  • 20 апреля стало известно, что ГБР по решению суда будет расследовать антиукраинские действия бывшего нардепа.
  • 21 апреля Кива попросил у Путина политическое убежище и гражданство России.
  • Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков отметил , что Илью Киву "сделали запроданцом Медведчук, большие деньги и эфиры на российском телевидении". Аваков заявил, что если бы его встретил, то собственноручно застрелил бы

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