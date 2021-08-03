Госгеокадастр обнародовал данные о границах объединенных территориальных громад

Об этом в Facebook сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.



"Продолжаем наполнять Публичную кадастровую карту открытыми данными - Госгеокадастр создал новый слой - " Границы территориальных громад ". Он отражает пределы ОТГ, которые объединились в соответствии с законом " О добровольном объединении территориальных общин ", - написал Лещенко.



По его словам, эти данные вынесены в первую очередь для владельцев земельных участков, разработчиков документации по землеустройству, органов государственной и местной власти.



Лещенко отметил, что пока эти данные только информативные, но уже могут помочь избежать дублирования и недоразумений при разработке проектов землеустройства и комплексных планов пространственного развития территорий ОТГ.

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