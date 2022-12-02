Госэтнополитики взяла на себя роль "адвоката" УПЦ МП
Поэтому решения СНБО в религиозной сфере подают надежду и одновременно настораживают
Озвученные в вечернем видеообращении Владимира Зеленского вчерашние решения СНБО в религиозной сфере дают надежду и одновременно настораживают. Обнадеживают, потому что СНБО наконец увидел угрозу национальной безопасности Украины от деятельности Русской православной церкви в Украине. Настораживают, потому что решение власти как минимум замедлит процесс запрета деятельности РПЦ, а максимум будут служить консервации значения и роли московской церкви в нашем государстве.
СНБО "поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций". Именно так выразился президент.
Но соответствующий законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" (№8221) зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Его поддержали депутаты разных фракций, так что он может быть принят в кратчайшие сроки.
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Согласно нашему законопроекту:
• устанавливаются запрет деятельности на территории Украины Русской православной церкви, религиозных организаций (объединения), непосредственно или как составные части другой религиозной организации (объединения) входят в структуру (является частью) Русской православной церкви, а также религиозных центров (управление), входящие в состав или признающие (декларирующие) в любой форме подчиненность в канонических, организационных, других вопросах Русской православной церкви;
• предусматривается, что все сделки, связанные с использованием имущества (аренды, найма, лизинга и т.п.), срок действия которых не истек, заключенные между резидентами Украины с соответствующей запрещенной иностранной религиозной организацией, а также с юридическими лицами, собственником, участником, акционером которых она есть, прекращаются досрочно;
• устанавливаются особенности наименования религиозных организаций, в частности, возможность религиозной организации использовать в своем названии (как полном, так и сокращенном), наименовании слово "православный" или "православная" в падежах исключительно в случае, если эта религиозная организация по каноническим и организационным вопросам подчинена Православной Церкви Украины.
Петицию к Президенту Украины с призывом поддержать законопроект №8221 подписали более 25 тысяч украинцев. Подписи собраны менее чем за три дня, так что общество ждет от парламента и президента быстрых решений и не затягивания процесса.
Все готово к первому чтению, быстрому труду в комитете ВРУ, окончательному принятию закона парламентом и подписи президента.
В этой ситуации решение поручить правительству разработать новый законопроект нельзя оценить иначе, чем препятствование процессу быстрого принятия решений в базовых интересах национальной безопасности, свободы совести и вероисповеданий.
Больше всего настораживают другие решения СНБО:
Поручение Государственной службе по этнополитике и свободе совести (ГЭСС. - Ред.) "обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости принять предусмотренные законом меры".
СНБО констатировал при этом, что нужно "повысить статус и усилить возможности Государственной службы по этнополитике и свободе совести".
В процессе подготовки законопроекта №8221 я обратился в ГЭСС с депутатским обращением о разъяснении ряда вопросов деятельности РПЦ в Украине и Устава об управлении УПЦ МП, который был изменен Собором этого религиозного объединения 27 мая этого года.
Ответы, полученные мною, продемонстрировали, что ГЭСС взяла на себя роль "адвоката" московской церкви в Украине – вопреки законодательству и базовым интересам национальной безопасности во время широкомасштабной войны России против Украины.
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Объем этой статьи не позволяет привести более широкую аргументацию (это будет сделано в другом месте). Главные выводы можно представить в нескольких пунктах.
- ДЭСС вопреки Закону о свободе совести и религиозных организаций и Положению о ГЭСС отказалась регистрировать изменения в Устав об управлении УПЦ МП, императивно заявляя, что УПЦ МП "разорвала" организационные связи с РПЦ. Хотя это неправда, о чем говорят все авторитетные украинские религиоведы.
- Итак, выводы "религиоведческой экспертизы" ГЭСС уже известны. И поэтому вопрос следует адресовать СНБО: почему государственный орган, призванный заботиться о национальной безопасности и обороне, авторизует противоправную деятельность центрального органа исполнительной власти, отвечающего за политику в сфере свободы совести и религиозных организаций?
- Отказ регистрировать изменения в Устав об управлении УПЦ МП позволил ГЭСС избежать реализации одной из норм Положений: обеспечить "проведение религиоведческой экспертизы уставов религиозных организаций с участием их представителей, представителей научных учреждений, ученых-религиоведов и других специалистов". Но вместо выговора от СНБО, ДЭСС получила одобрение своей деятельности и заверение своего укрепления.
- В своей аргументации по поводу сегодняшнего статуса УПЦ МП и продолжения ее вхождения в состав РПЦ, ГЭСС не только нарушила законодательство, но и предоставила ложную информацию правительству и парламенту относительно международных обязательств Украины в сфере свободы совести, решений Европейского Суда по правам человека и законодательства других европейских стран.
Отмечу, что в своей долгой парламентской практике я еще не встретил подобного случая.
Президент Украины Петр Порошенко совместно с ВРУ предыдущего созыва провели большую работу по упорядочению ситуации в Украинском православии. Завершением этой работы было получение 6 января 2019 года Томоса об автокефальном церковном устройстве Православной Церкви Украины.
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Все сделано с учетом необходимости защиты свободы совести и религиозных организаций и защиты украинских православных от влияния РПЦ, утратившей характер религиозной организации, став частью государственной структуры страны-агрессора. А также с учетом необходимости защиты национальных интересов Украины в условиях агрессии со стороны Российской Федерации и потребности развития украинской нации, нашей исторической идентичности и национальных традиций. Это отмечено в законах и других нормативно-правовых актах.
После 24 февраля пришло время продолжить эту работу, а значит, запретить деятельность РПЦ в Украине.
Перед вчерашним заседанием СНБО В. Зеленский обратился за консультациями к проф. Виктора Еленского, известного религиоведа и бывшего народного депутата Украины.
Это дает надежду на то, что прежняя государственная политика в отношении деятельности РПЦ в Украине, реализуемая ГЭСС, претерпевает коренное изменение.
Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.
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