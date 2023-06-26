Госэкоинспекция обнаружила нефтепродукты в двух реках Херсонской области
Специалисты Государственной экологической инспекции провели очередное исследование водоемов в Херсонской области и обнаружили в двух реках нефтепродукты
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"В реках Кошова и Веревчина растворенный кислород в норме. Однако зафиксированы нефтепродукты", - говорится в сообщении.
В то же время в Днепре нефтепродуктов не обнаружено.
"Для анализа специалисты отобрали пробы в Днепре, в районе Антоновского железнодорожного моста. Результаты показали превышение в 1,28 раза взвешенных веществ, а в 2,4 раза железа общего. Нефтепродуктов не обнаружено. А растворенный кислород составляет 5,3 мг / дм куб. при норме не менее 4,00 мг / дм куб.", – привели данные специалистов в Херсонской ОВА.
По данным Укргидроэнерго , Днепр вернулся в пределы старого русла.
Также были взяты пробы воды из Ингульца в районе Дарьевки.
"Специалисты зафиксировали превышение допустимой концентрации взвешенных веществ в 1,68 раза, железа общего - в 2,3 раза, хлоридов - в 1,16 раза, сульфатов - в 2,4 раза. Количество растворенного кислорода меньше нормы и составляет 2,5 мг / дм куб.", - рассказали в ОВА.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
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