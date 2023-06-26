Госэкоинспекция обнаружила нефтепродукты в двух реках Херсонской области

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"В реках Кошова и Веревчина растворенный кислород в норме. Однако зафиксированы нефтепродукты", - говорится в сообщении.

В то же время в Днепре нефтепродуктов не обнаружено.

"Для анализа специалисты отобрали пробы в Днепре, в районе Антоновского железнодорожного моста. Результаты показали превышение в 1,28 раза взвешенных веществ, а в 2,4 раза железа общего. Нефтепродуктов не обнаружено. А растворенный кислород составляет 5,3 мг / дм куб. при норме не менее 4,00 мг / дм куб.", – привели данные специалистов в Херсонской ОВА.

По данным Укргидроэнерго , Днепр вернулся в пределы старого русла.

Также были взяты пробы воды из Ингульца в районе Дарьевки.

"Специалисты зафиксировали превышение допустимой концентрации взвешенных веществ в 1,68 раза, железа общего - в 2,3 раза, хлоридов - в 1,16 раза, сульфатов - в 2,4 раза. Количество растворенного кислорода меньше нормы и составляет 2,5 мг / дм куб.", - рассказали в ОВА.