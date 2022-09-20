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Госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение"

20 сентября, 2022 вторник
16:51
Мир Госдума РФ. Выступает Володин

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о жестких наказаниях за нарушение УК в период мобилизации, военного времени и военного положения

Об этом сообщило издание DW.

Российская Госдума приняла поправки к законопроекту об изменении Уголовного кодекса РФ, вводящие в него понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение". Во вторник, 20 сентября, законопроект был рассмотрен и принят во втором чтении, а затем и в третьем.

Ранее в тот же день глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков предположил, что рассмотрение документа во втором и третьем окончательном чтении возможны в один день.

"По аналогии с пакетом законов о военной цензуре, он может быть одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован до конца дня", – уверен он.

Также сообщается, что в УК РФ появился целый ряд "военных" статей. Ко второму чтению в законопроект внесли ряд новых статей УК. В частности, речь идет о "Добровольной сдаче в плен" (статья 352.1) и "Мародерстве" (статья 356.1).

"За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство – до 15 лет колонии", - отметил Чиков.

Кроме того, документ ужесточает наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК), оно составит до 10 лет колонии.

Также сообщается, что находящиеся в запасе россияне будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками. Кроме того, сообщается о нескольких статьях про невыполнение государственного оборонного заказа и нарушение условий государственного контракта.

Новый закон может вступить в силу уже завтра, 21 сентября.

  • 13 сентября стало известно, что Россия пытается перестроить оборонно-промышленный комплекс для ведения длительной войны в Украине.

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Россия
мобилизация
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