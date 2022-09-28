Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующее заявление сделал глава госдумы Вячеслав Володин после совещания с главами фракций по итогам псевдореферендумов на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Речь идет о переносе региональной недели с 3 октября на 10. Соответственно 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00. Чем вызвана необходимость решения о переносе, я думаю, вы понимаете", - сказал Володин.

27 сентября российские захватчики объявили результаты псевдореферендумов.

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