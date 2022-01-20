Госдума России назвала предложение о признании так называемых ЛДНР "несвоевременным"
В Госдуме Российской Федерации назвали инициативу Коммунистической партии о признании так называемых ЛНР и ДНР "несвоевременной и провокационной"
Об этом сказал первый заместитель председателя комитета госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, сообщает ТАСС.
"Сегодня, я считаю, важно добиться более значимого решения, указанного в наших требованиях. Заявление о признании ЛНР и ДНР может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО на то, чтобы назвать Россию агрессором и обвинить в том, что мы хотим забрать пол-Украины", - подчеркнул он.
По словам Водолацкого, в случае отказа США и НАТО предоставить России "требуемые ею гарантии безопасности" "начинает реализовываться план "Б", при котором это заявление, возможно, найдет реализацию".
"Чтоб, не дай бог, со стороны Харькова или Чернигова к нам не прилетали натовские ракеты", - добавил он.
- Напомним, Коммунистическая партия РФ внесла в российскую госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
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