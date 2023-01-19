Госдума РФ вводит штрафы за неправильное обращение с навозом

Об этом сообщает РИА "Новости".

За несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных товаров животноводства предлагается штрафовать на суммы от 30 до 450 тыс. Рублей.

Напомним, в России большой популярностью пользуются скульптуры из навоза. Так Скульптор из Якутии запечатлел известную нидерландскую скульптуру Почекуна из сельскохозяйственного навоза.

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