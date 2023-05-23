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Госдума РФ проголосовала за запрет для польских фур передвигаться по России

23 мая, 2023 вторник
13:29
Мир Госдума РФ. Выступает Володин

В Госдуме решили запретить польским фурам ездить по России и заправляться по российским ценам. Такие меры депутаты объяснили ответом на снос памятников советским солдатам в Польше

Об этом пишут российские СМИ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграмм-канале, что депутаты единогласно приняли решение о том, что фурам из Польши следует запретить проезжать по территории России. Кроме того, для них нужно установить стоимость топлива на уровне цен Евросоюза и запретить заправляться по российским ценам, считают депутаты.

"Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий для более 20 тысяч водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся", - считает Володин.

  • Глава государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Польша якобы должна рассчитаться за то, что советская армия освободила ее от немецких оккупантов.
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