Госдума РФ проголосовала за запрет для польских фур передвигаться по России

Об этом пишут российские СМИ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграмм-канале, что депутаты единогласно приняли решение о том, что фурам из Польши следует запретить проезжать по территории России. Кроме того, для них нужно установить стоимость топлива на уровне цен Евросоюза и запретить заправляться по российским ценам, считают депутаты.

"Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий для более 20 тысяч водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся", - считает Володин.