Госдума РФ проголосовала за запрет для польских фур передвигаться по России
В Госдуме решили запретить польским фурам ездить по России и заправляться по российским ценам. Такие меры депутаты объяснили ответом на снос памятников советским солдатам в Польше
Об этом пишут российские СМИ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграмм-канале, что депутаты единогласно приняли решение о том, что фурам из Польши следует запретить проезжать по территории России. Кроме того, для них нужно установить стоимость топлива на уровне цен Евросоюза и запретить заправляться по российским ценам, считают депутаты.
"Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий для более 20 тысяч водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся", - считает Володин.
- Глава государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Польша якобы должна рассчитаться за то, что советская армия освободила ее от немецких оккупантов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 40.97
- Актуальное
- Важное