Госдума РФ проголосовала за ратификацию соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ЛДНР"
Госдума России единогласно приняла решение о ратификации соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ДНР" и "ЛНР", которые вступают в силу со вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на заседание Госдумы РФ.
Договора вступают в силу сразу, с 22 февраля.
Основные пункты договоров между Россией и "Л/ДНР" таковы:
- общая оборона;
- общая охрана "границ" так называемых Л/ДНР;
- право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга;
- признание документов, выдаваемых государственными органами всех сторон;
- Россия берет на себя поддержку финансовой и банковской систем "Л/ДНР";
- платежным средством на территории "Л/ДНР" есть рубль;
- так называемая дружба будет действовать в течение 10 лет.
Россия признала "ДНР" и "ЛНР" в тех пределах, в которых "республики" провозгласили себя в 2014 году. Об этом заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Дождь .
Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.61
Покупка 28.61Продажа 29.23
-
EUR
Покупка 32.32Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное