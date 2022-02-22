Госдума РФ проголосовала за ратификацию соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ЛДНР"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на заседание Госдумы РФ.



Договора вступают в силу сразу, с 22 февраля.



Основные пункты договоров между Россией и "Л/ДНР" таковы:

общая оборона;

общая охрана "границ" так называемых Л/ДНР;

право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга;

признание документов, выдаваемых государственными органами всех сторон;

Россия берет на себя поддержку финансовой и банковской систем "Л/ДНР";

платежным средством на территории "Л/ДНР" есть рубль;

так называемая дружба будет действовать в течение 10 лет.

Соответствующие "документы" получили максимальную поддержку в российском парламенте – по 400 голосов.Россия признала "ДНР" и "ЛНР" в тех пределах, в которых "республики" провозгласили себя в 2014 году. Об этом заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Дождь Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.



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