Об этом сообщает ТАСС.

Согласно "законопроектам", до 1 июня 2023 года захватчики планируют создать на оккупированных территориях "органы федеральной исполнительной власти", а любые вооруженные формирования должны стать частью вооруженных сил России.

Ранее, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин выступил с речью и подписал с гауляйтерами оккупированных территорий Украины "соглашения" о "включении" Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья в состав РФ.

Все члены ЕС заявили, что не признают и никогда не признают незаконную аннексию территории Украины Россией.

Совбез ООН собрался, чтобы отреагировать на незаконную аннексию Россией украинских территорий, однако РФ ветировала резолюцию Совбеза ООН об осуждении аннексии.

Украина передала в Международный суд ООН данные о попытке аннексии Россией украинских территорий 30 сентября и просьбу активизировать дело против РФ.

2 октября 2022 года конституционный суд РФ " утвердил " аннексию оккупированных частей Украины. В решении говорится, что оккупированные территории захватчики сочтут принятыми в состав РФ с момента подписания договора, а не его ратификации. "Государственным" языком на оккупированных территориях захватчики провозгласили русский.

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