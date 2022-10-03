Госдума РФ проголосовала за "принятие в состав РФ" оккупированных территорий Украины
Госдума России проголосовала за принятие в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей
Об этом сообщает ТАСС.
Согласно "законопроектам", до 1 июня 2023 года захватчики планируют создать на оккупированных территориях "органы федеральной исполнительной власти", а любые вооруженные формирования должны стать частью вооруженных сил России.
Ранее, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин выступил с речью и подписал с гауляйтерами оккупированных территорий Украины "соглашения" о "включении" Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья в состав РФ.
Все члены ЕС заявили, что не признают и никогда не признают незаконную аннексию территории Украины Россией.
Совбез ООН собрался, чтобы отреагировать на незаконную аннексию Россией украинских территорий, однако РФ ветировала резолюцию Совбеза ООН об осуждении аннексии.
Украина передала в Международный суд ООН данные о попытке аннексии Россией украинских территорий 30 сентября и просьбу активизировать дело против РФ.
2 октября 2022 года конституционный суд РФ " утвердил " аннексию оккупированных частей Украины. В решении говорится, что оккупированные территории захватчики сочтут принятыми в состав РФ с момента подписания договора, а не его ратификации. "Государственным" языком на оккупированных территориях захватчики провозгласили русский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.39
Покупка 40.39Продажа 41.37
-
EUR
Покупка 39Продажа 40.21
- Актуальное
- Важное