Госдума РФ приняла закон о пожизненном заключении за госпредательство
Российская Госдума приняла в третьем чтении поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену. Кроме того, усилена ответственность за терроризм
Об этом сообщает ТАСС.
Отныне в России предусмотрено пожизненное лишение свободы за измену - ранее этот срок достигал от 12 до 20 лет.
Кроме того, в новом законе значительно усиливается ответственность по террористическим статьям – максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет.
По статье "Организация террористического сообщества и участие в нем" грозит от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет).
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