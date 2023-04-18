Об этом сообщает ТАСС.

Отныне в России предусмотрено пожизненное лишение свободы за измену - ранее этот срок достигал от 12 до 20 лет.

Кроме того, в новом законе значительно усиливается ответственность по террористическим статьям – максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет.

По статье "Организация террористического сообщества и участие в нем" грозит от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от 5 до 10 лет).