Госдума РФ приняла поправку, разрешающую поступать на военную службу по окончании школы
Вместе с законом о вручении электронных повесток Госдума РФ приняла поправку, разрешающую поступать на военную службу по контракту сразу после окончания школы в 18 лет
Об этом пишет российская служба ВВС,
"Сейчас по закону для этого нужно закончить техникум (оттуда выходят минимум на год-два старше и с профессией) или вуз, или же прослужить по призыву хотя бы первые три месяца (т.е. немного освоиться и понять, что такое армия)", - объясняет издания.
Отмечается, что предложение принять эту поправку впервые было озвучено еще прошлым летом главой комитета по обороне Госдумы Андреем Картаполовым.
После того как поправку одобрит Совет Федерации и подпишет президент, таких "призывников" можно будет отправлять на фронт уже через 4 месяца после начала службы.
"Разорвать контракт до конца войны с Украиной, согласно указу президента, им уже не удастся", - объясняет BBC.
- 11 апреля Госдума Россииодобрила поправку о реестре военного учета. Изменения предполагают возможность вручения не только бумажных повесток под роспись, но и электронных.
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