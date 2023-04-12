Об этом пишет российская служба ВВС,

"Сейчас по закону для этого нужно закончить техникум (оттуда выходят минимум на год-два старше и с профессией) или вуз, или же прослужить по призыву хотя бы первые три месяца (т.е. немного освоиться и понять, что такое армия)", - объясняет издания.

Отмечается, что предложение принять эту поправку впервые было озвучено еще прошлым летом главой комитета по обороне Госдумы Андреем Картаполовым.

После того как поправку одобрит Совет Федерации и подпишет президент, таких "призывников" можно будет отправлять на фронт уже через 4 месяца после начала службы.

"Разорвать контракт до конца войны с Украиной, согласно указу президента, им уже не удастся", - объясняет BBC.