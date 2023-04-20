Госдума РФ предоставила наемникам ЧВК Вагнера и боевикам "Л/ДНР" статус ветеранов
Ветеранами станут наемники ЧВК Вагнера и боевики "Л/ДНР", а также коллаборанты с временно оккупированных территорий Запорожья и Херсонщины
Об этом сообщается на сайте Госдумы России, а также в пропагандистских медиа.
Госдума России сразу во втором и третьем чтении приняла закон о предоставлении статуса ветеранов боевиков и террористов ЧВК Вагнера и незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", которые воевали против Украины еще с 2014 года.
О ЧВК Вагнера и других незаконных — даже по законам агрессора — вооруженных формированиях в законе не упоминается. Но статус ветерана получат "лица, заключившие контракт или имеющие другие правоотношения с организациями, способствующими выполнению задач" армии агрессора.
Это касается и местных коллаборационистов оккупированных районов Херсонщины и Запорожья, но только с 30 сентября 2022 года.
- Напомним, накануне в ISW сообщили, что глава вагнеровцев Пригожин возвращает расположение Путина на фоне неудач армии РФ.
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