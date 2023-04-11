Госдума РФ одобрила поправку об электронных повестках
Госдума России одобрила поправку о реестре военного учета. Изменения предполагают возможность вручения не только бумажных повесток под роспись, но и электронных
Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на заседание госдумы РФ.
Для тех, кто не явился в военкомат, введут ограничения, в том числе запрет на выезд за границу – он будет действовать со дня, когда повестка будет считаться врученной.
Сейчас за неявку в повестке дня можно получить только штраф от 500 до 3000 рублей.
В едином реестре будут данные военнообязанные о регистрации по месту жительства и месту пребывания, информация о работодателе, о недвижимости и транспортных средствах и т.д.
- Ранее сообщалось, что российская соцсеть ВКонтакте блокирует рекламу способов выезда из РФ.
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