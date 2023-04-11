Госдума РФ одобрила поправку об электронных повестках

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на заседание госдумы РФ.

Для тех, кто не явился в военкомат, введут ограничения, в том числе запрет на выезд за границу – он будет действовать со дня, когда повестка будет считаться врученной.

Сейчас за неявку в повестке дня можно получить только штраф от 500 до 3000 рублей.

В едином реестре будут данные военнообязанные о регистрации по месту жительства и месту пребывания, информация о работодателе, о недвижимости и транспортных средствах и т.д.