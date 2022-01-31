Госдума РФ может принять решение о признании "ЛДНР" 14 февраля, - СМИ

Об этом изданию "РИА-Новости" сообщил источник в Госдуме.



"На Совете Думы 14 февраля планируем рассмотреть этот вопрос", – сказал собеседник агентства.



Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Ранее сообщалось , что Госдума рассмотрит проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании "республик ЛДНР" в феврале.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "большой игрой по расшатыванию ситуации" принятие решения Госдумы о рассмотрении обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ЛДНР".

Представитель в трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что признание или присоединение к Российской Федерации так называемых ЛНР и ДНР не нужно для самой России, ведь эти республики создавались как инструмент давления на Украину.

Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что инициатива депутатов Госдумы Российской Федерации по признанию и присоединению так называемых ЛНР и ДНР к России является политическим заявлением , и ЕС будет реагировать на это в зависимости от практических действий РФ.