В Госдуме РФ считают, что Путину не удалось достичь всех целей в Украине
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член провластной партии Единая Россия Константин Затулин констатировал провал так называемой "СВО"
Об этом сообщают РосСМИ.
Стало известно, что, по его словам, РФ не удалось достичь ни одной из целей, которые поставил Путин во время вторжения в Украину.
Официально было заявлено, что Россия собирается добиться "денификации, демилитаризации и нейтралитета Украины", а также "защитить" жителей Донбасса, напомнил депутат.
"По какому из этих пунктов мы добились результата? Ни по одному. Что больше, некоторые из них перестали иметь какой-либо смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакой на данный момент. Она не будет нейтральной, если останется. существовать", - заявил он.
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Также отмечается, что он считает, что при текущей поддержке Запада России не удастся захватить Украину, чтобы что-то с этим поделать.
"Вопрос - останется ли Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего происходящего или нет? Остается, потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, - на самом деле не хватает", – уточнил Затулин.
Кроме этого, он отметил, что хотя руководство России и не высказывается на эту тему, оно "дает понять", что осознает сложившуюся ситуацию.
- Напомним, между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряжены отношения. Так 21 февраля стало известно, что он неоднократно жаловался на нехватку надлежащего снабжения боеприпасами его боевикам, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского минобороны, в том числе с его председателем Сергеем Шойгу. Недавно основатель ПИК Вагнера заявил , что его и других высокопоставленных вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуски в российские министерства.
- 25 мая основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин сообщил о начале вывода подразделений из Бахмута. К 1 июня позиции будут переданы подразделениям минобороны РФ.
- Эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко считает , что сами вагнеровцы заинтересованы в ликвидации Пригожина.
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