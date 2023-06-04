Об этом сообщают РосСМИ.

Стало известно, что, по его словам, РФ не удалось достичь ни одной из целей, которые поставил Путин во время вторжения в Украину.

Официально было заявлено, что Россия собирается добиться "денификации, демилитаризации и нейтралитета Украины", а также "защитить" жителей Донбасса, напомнил депутат.

"По какому из этих пунктов мы добились результата? Ни по одному. Что больше, некоторые из них перестали иметь какой-либо смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакой на данный момент. Она не будет нейтральной, если останется. существовать", - заявил он.

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Также отмечается, что он считает, что при текущей поддержке Запада России не удастся захватить Украину, чтобы что-то с этим поделать.

"Вопрос - останется ли Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего происходящего или нет? Остается, потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, - на самом деле не хватает", – уточнил Затулин.

Кроме этого, он отметил, что хотя руководство России и не высказывается на эту тему, оно "дает понять", что осознает сложившуюся ситуацию.