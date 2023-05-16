Госдума РФ денонсировала договор об обычных вооруженных силах в Европе

Об этом сообщает РБК.

Решение принято единогласно.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что договор "противоречит интересам безопасности России, а страны, рассчитывающие вернуть Москву в договор, должны отказаться от своих иллюзий".

"Он много лет фактически не работал, поэтому наш выход из него ситуацию усугубить не может. В то же время исчезнут иллюзии у тех, кто еще надеялся вернуть Россию в договор", - сказал замминистра.

10 мая президент РФ Владимир Путин выпустил распоряжение, что Россия денонсирует договор. Россия приостановила действие ДОВСЕ в июле 2007 года.

Справка. ДОВСЕ подписали 19 ноября 1990 года в Париже полномочные представители 16 государств-участников НАТО (США, Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Греция, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Турция) и шесть государств-участников Организации Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Стоит отметить, что Россия – правопреемница СССР.

Договором устанавливается равновесие обычных армий разных блоков на более низком уровне, одновременно ограничивая возможности размещения их обычных вооружений вдоль линии столкновения между блоками и таким образом препятствуя созданию потенциала для внезапной атаки и ведения крупномасштабных наступлений на европейской территории.