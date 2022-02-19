Госдума РФ 22 февраля рассмотрит вопрос о ситуации на Донбассе
Госдума России во вторник, 22 февраля, планирует рассмотреть вопрос о ситуации на Донбассе
Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, сообщает Интерфакс.
Он отметил, что окончательное решение о том, в каком ключе поднимут эти вопросы, примет совет Госдумы 21 февраля.
"Лидеры выступающих фракций обязательно этой темы коснутся. В каком именно ключе я не знаю, потому что я нахожусь в Ростовской области", - сказал Водолацкий.
По его мнению, будет подчеркнуто, что Украина якобы развязала боевые действия против мирного населения.
"Все говорили, что Россия будет нападать, а здесь, наоборот, ЧВК, "Правый сектор", ВСУ начали боевые действия против мирного населения, взрывают газопроводы, водопроводные сети. Количество обстрелов существенно возросло. Это как раз те мины, снаряды, которые им доставили страны НАТО, США; это оружие они теперь применяют. Просто так Дума этот вопрос не оставит", – пообещал Водолацкий.
- Напомним, 18 февраля главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию.
- 19 февраля российские пропагандисты сообщили о разрыве снаряда в Ростовской области вблизи границы с Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.23
Покупка 28.23Продажа 28.61
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.57
- Актуальное
- Важное