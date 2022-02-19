Госдума РФ 22 февраля рассмотрит вопрос о ситуации на Донбассе

Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что окончательное решение о том, в каком ключе поднимут эти вопросы, примет совет Госдумы 21 февраля.

"Лидеры выступающих фракций обязательно этой темы коснутся. В каком именно ключе я не знаю, потому что я нахожусь в Ростовской области", - сказал Водолацкий.

По его мнению, будет подчеркнуто, что Украина якобы развязала боевые действия против мирного населения.

"Все говорили, что Россия будет нападать, а здесь, наоборот, ЧВК, "Правый сектор", ВСУ начали боевые действия против мирного населения, взрывают газопроводы, водопроводные сети. Количество обстрелов существенно возросло. Это как раз те мины, снаряды, которые им доставили страны НАТО, США; это оружие они теперь применяют. Просто так Дума этот вопрос не оставит", – пообещал Водолацкий.

Напомним, 18 февраля главы "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник сообщили об эвакуации населения в Россию.

19 февраля российские пропагандисты сообщили о разрыве снаряда в Ростовской области вблизи границы с Украиной.

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