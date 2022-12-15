На это обратило внимание издание "Адвокатская улица", сообщает "Медуза".

В законопроект идет речь о действиях, совершенных на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и на оккупированной части Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года, то есть дать формальной аннексии Кремлем украинских территорий.

Но эта дата указана только в одной части статьи, поэтому при буквальном прочтении законопроект не устанавливает временные границы для отказа от уголовного преследования, отмечает издание.

В следующей части законопроект содержит следующую норму:

"Не является преступным и наказуемым деянием, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, но направлено на защиту интересов РФ, "ДНР", "ЛНР" или охраняемых законом интересов граждан или организаций РФ, ДНР, ЛНР, населения и организаций Запорожской области, Херсонской области.

Адвокат Михаил Беньяш назвал эту норму "абсолютно жуткой": "Получается, судья сможет освободить человека от уголовной ответственности за абсолютно любое преступление. Просто потому, что сочтет действие направленным "в защиту интересов Российской Федерации".

Объяснений того, что именно означает "в пользу РФ", у законопроекта нет.

Напомним, МИД Нидерландов заявил о готовности к созданию трибунала для России в Гааге.

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