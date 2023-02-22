Об этом сообщают российские СМИ.

Госдума 22 февраля поддержала закон, который 21 февраля был подан Путиным.

В пояснительной записке депутаты из РФ обвинили в приостановлении договора, подписанного в Праге 8 апреля 2010 года, Соединенные Штаты.

"США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности", - говорится в документе.

В самом законе отмечается, что решение о возобновлении Россией действия Договора между РФ и США по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений будет приниматься лично президентом РФ.