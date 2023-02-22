Госдума проголосовала за приостановление участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях
Госдума РФ поддержала решение российского диктатора Владимира Путина о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях
Об этом сообщают российские СМИ.
Госдума 22 февраля поддержала закон, который 21 февраля был подан Путиным.
В пояснительной записке депутаты из РФ обвинили в приостановлении договора, подписанного в Праге 8 апреля 2010 года, Соединенные Штаты.
"США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности", - говорится в документе.
В самом законе отмечается, что решение о возобновлении Россией действия Договора между РФ и США по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений будет приниматься лично президентом РФ.
- 21 января Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
- Также Путин приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия.
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